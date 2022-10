Lirik Lagu This Is Love - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

This Is Love - Utada Hikaru

Yokisenu ai ni jiyuu ubawaretai ne

Oh hitome de wakatta no

Tsumetai kotoba to atatakai kissu ageru yo

This is love, this is love

Yoru to asa no hazama furueru te de

Dejikame sasaete toraeru hito

Ushiro kara sotto dakitsuku hito

Nani ka iitai kedo

Tsugi no shunkan mou asanano

Hageshii ame mo fui ni mebaeru ai mo

Oh fuan to yasuragi no

Tsumetai makura to atatakai beddo ni naru yo

This is love, this is love

Yume to yume no aida obieta mede

Dejikame nozoite samayou hito

Watashi kara sotto daite mitano

Totemo ienai kedo

Moshikashitara kore wa ai kamo

Hageshii ame ni nariyamanai idenshi

Oh sakasete agetai no

Unmei no hana wo, atedo nai soul no hana wo

This is love, this is love

Mou sunda koto to kimetsukete sonshita koto

Anatanimo arimasen ka?

Tozasareta tobira akeru juumon

Oh kondokoso anata ni kikoeru to iina

Warui yokan ga suru to wakuwaku shichau na

Oh itametsukenakute mo kono mi wa

Itsuka horobiru mono dakara amaete nanbo

This is love, this is love

Yokisenu ai ni jiyuu ubawaretai ne

Oh hitome de wakatta no

Tsumetai kotoba to atatakai kissu ageru yo

This is love, this is love

Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Ultra Blue

Rilis: 2006

Genre: Pop, J-Pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada Hikaru