Lirik Lagu Lotto – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Lotto – EXO

Oh yeah yeah, oh yeah yeah

byeol gwansimi eobtneun cheok siseoneul pihaeseo ga

ihaehae modeun geol geoleoyaman hal tenikka

seuchyeoman bwado Oh yeah

dareun yeojawaneun hwak dalla

dwidolabwado bunmyeong naege chajaon Luck



Lipstick, Chateau

wainbit keolleo (La, la, la, la)

hayan Champagne

beobeule syawo (La, la, la, la)

pyeongsaenge han beoniljido molla

kkuk chamatdeon bonneungi twieo olla

eojjeona I just hit the lotto

Oh-oh-oh (Lotto) Oh-oh-oh (Lotto)

Oh-oh-oh (Lotto) Oh-oh-oh (Lotto)

neoran haengun machi silnat gateun

hwakryul soke mameul deonjige hae nal

dareun saramdeuleun ije pabkon

ibe neoheun chae uril chyeoda bwa

(Ah baby) meolliseo deullyeooneun sori

“No way!” (No way, no way, no)

jeulgyeo bwa Oh yeah



modeun ge bakkwieo Oh yeah

oneulbuteon gonggido dalla

sesangi bakkwieo bamhaneulen eunbit byeoldeul



Lipstick, Chateau

wainbit keolleo (La, la, la, la)

hayan Champagne

beobeule syawo (La, la, la, la)

pyeongsaenge han beoniljido molla

kkuk chamatdeon bonneungi twieo olla

neol hyanghae sori jilleo Louder



Oh-oh-oh (Louder)

Oh-oh-oh (Louder)

Oh-oh-oh (Louder)

Oh-oh-oh (Louder)

i sunganeul nohchiji ma

We’re going crazy, my lucky lady

tto han beon gieokdoel naleul

jigeumdo nan moki malla nege julge ajik manha

I don’t need no money neoman isseumyeon dwae

deoeobsi ganjeolhi wonhaneun geol

modeun geoseul geoleo naege (Oh yeah)



Lipstick, Chateau wainbit keolleo

(Chateau, Chateau all over yeah)

hayan Champagne

beobeule syawo (hayan Champagne on me)

pyeongsaenge han beoniljido molla

kkuk chamatdeon bonneungi twieo olla

(bonneungi twieo olla)

eojjeona I just hit the lotto

(Just hit the lotto yeah oh)

La, la, la, la



Yeah yeah yeah, yeah yeah yeah

(Just hit the lotto woo yeah)

Lotto (Oh-oh-oh)

Yeah (Yeah yeah yeah) Yeah yeah yeah,

yeah yeah yeah (Hit the lotto ooh yeah)

neon Lotto

La, la, la, la



Credit

Penyanyi: EXO

Penulis Lagu: Adrian McKinnon, Greg Bonnick, Hayden Chapman, Jq, Min Ji Kim, Rodnae Bell, Seo Lim, dan Yun Kyoung Cho

Album: Lotto

Dirilis: 2016

Genre: K-Pop, Synthpop, Korea Dance/Electronic

Fakta di Balik Lagu