Lirik Lagu Putri Iklan - Keljo ft Azhardi dan Devin Adamn, Ada Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Putri Iklan - Keljo ft Azhardi dan Devin Adamn

Aku yang terlelap sendiri

Terlelap sampai tak sadar diri

Kulihat sang Pujaan Hati

Datang melangkah, t'rus menghampiri

Namun, sungguh sayang

Itu hanyalah sebuah mimpi

Terbangunkan pagi

Bersama matahari

Aku bergetar disentuh dia

Mataku terbang sampai ke langit

Tubuhnya pun indah kupandangi

Putih, mulus, dan seksi (seksi)

Tak jauh seperti sang Bidadari

'Kan kupeluk dia sampai mati

Rambutnya pun indah bagai putri

Mirip iklan di TV

Oh, tak jauh seperti sang Bidadari

'Kan kupeluk dia sampai mati

Rambutnya pun indah bagai putri

Mirip iklan di TV

Oh, baby, you're the one that I see

Tercandu ku terkultivasi, yeah

For real, you're my fantasy

Sana-sini kau berjalan-jalan dalam mimpi, ah

Parasmu menyinari

Gelap, hangat di hati

Tak perlu ku lagi cari-cari bintang di TV

Know, that you not superficial

You the official certified beauty, yeah

Tak peduli what they say

You know, you the best di semuka bumi, yeah