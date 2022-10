Lirik Lagu Bintang di Hati – Melly Goeslaw dan Fakta di Baliknya

Bintang di Hati – Melly Goeslaw

Sekejap aku melamunkan

Resah menyibukan hati ini

Tak pernah ku meminta di hadirkan

Ke dunia ini



Andai semua yang ku cintai

Tak lagi ada di hidupku ini

Bisakah ku menawar pada Tuhan

Aku saja yang pergi



Andai ku jadi bintang bintang hatimu

Andai aku jadi awan kau pelangiku

Meramaikan dunia cinta sahabat

Mewarnai hidupku



Sahabat yang sejati itulah kita

Biarkan ku menari di derasnya hujan

Tak kurela kau terluka biarlah aku

Menggantikan sulitmu



Duhai semua yang terkasih

Terimakasih atas semua cinta

Membuat aku jadi merasa

Hidupku ada gunanya



Andai ku jadi bintang bintang hatimu

Andaikan ku jadi awan kau pelangiku

Meramaikan dunia cinta sahabat

Mewarnai hidupku



Sahabat yang sejati itulah kita

Biarkan ku menari di derasnya hujan

Tak kurela kau terluka biarlah aku

Menggantikan sulitmu



Ku menari di tengah hujan

Bahagia jadi bagian kisah hidup oh



Andai ku jadi bintang bintang hatimu

Andai aku jadi awan kau pelangiku

Meramaikan dunia cinta sahabat

Mewarnai hidupku



Sahabat yang sejati itulah kita

Biarkan ku menari di derasnya hujan

Tak kurela kau terluka biarlah aku

Menggantikan sulitmu



Credit



Artis : Melly Goeslaw

Penulis Lagu : Melly Goeslaw

Album : Bintang di Hati – From “Dancing in The Rain”

Rilis : 2018

Genre : Pop, Indonesia Pop



Fakta Lagu Bintang di Hati – Melly Goeslaw

Lagu Bintang di Hati merupakan lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh Melly Goeslaw, dan dirilis pada 7 September 2018 yang menjadi tema lagu dari film Dancing in The Rain.



Melly mengatakan bahwa lagu yang ia tulis ini merupakan lagu untuk sahabatnya Nike Ardila. Anto Hoed menuliskan melodinya menggunakan nada F.

Menurutnya lirik dari Bintang di Hati merupakan kisah yang diambil dari persahabatan para tokoh dalam film Dancing in The Rain.



Selain itu, Bintang di Hati juga menjadi lagu tema dalam sinetron Samudra Cinta yang dibintangi oleh Rangga Azof dan Haico Van der Veken di SCTV pada tahun 2019.



Lagu ini memenangkan penghargaan SCTV Award 2020 untuk soundtrack Sinetron Paling Ngetop dalam sinetron Samudra Cinta, dan berhasil mengalahkan nominasi lainnya seperti Kisah Kasih di Sekolah, Cinta Karena Cinta, dan Cukup Dikenang Saja. (Salwa Syafiqoh)***