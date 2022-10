Lirik Lagu Dunia Milik Berdua – Melly Goeslaw dan Fakta di Baliknya

Dunia Milik Berdua – Melly Goeslaw

Berjumpa denganmu belum kusuka

Sedikit pun rasa cinta tak ada

Melamunkan saja aku tak sudi

Di mataku kau yah biasa saja

Makin lama dekat ada yang beda

Bersama dirimu tenang hatiku

Getar cinta ini baru terasa

Kini 'ku tak ingin jauh darimu

Kau dan aku satu

Terikat dalam kisah cinta

Sepertinya dunia hanya milik kita berdua

Kunantikan waktu yang membawa aku padamu

Jangan ada ragu pasti aku 'kan bahagiakanmu

Credit



Artis : Melly Goeslaw

Penulis Lagu : Melly Goeslaw

Label : Aquarius Musikindo

Album : Ost. Eiffel I’m in Love

Rilis : 2003

Genre : Pop, Indonesia Pop



Fakta Lagu Dunia Milik Berdua – Melly Goeslaw



Lagu Dunia Milik Berdua menjadi soundtrack dalam film Eiffel I’m in Love yang diperankan oleh Shandy Aulia dan Samuel Rizal pada tahun 2003 lalu.



Lagu ini ditulis dan dinyanyikan sendiri oleh Melly Goeslaw.



Lagu ini mengisahkan mengenai seseorang yang awalnya tidak memiliki perasaan namun semakin dekat perasaan itu muncul, dan membuat mereka bersatu hingga akhirnya merasa dunia serasa milik berdua.



Itulah lagu yang menggambarkan Tita dan Adit dalam film Eiffel I’m in Love, yang diperankan oleh Shandy Aulia dan Samuel Rizal.



Selain itu, suara yang dimiliki Melly, nyaris mendesah dan berat membuat lagu ini terdengar lebih syahdu, dan enak untuk didengarkan. (Salwa Syafiqoh)***