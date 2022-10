JIN BTS Putuskan Wamil Setelah Rilis Lagu Solo

PIKIRAN RAKYAT - Jin BTS akan menjadi anggota pertama yang akan melaksanakan wajib militer atau wamil.

Kabar tersebut disampaikan agensi BTS, BIGHIT Music melalui pernyataan resmi yang dirilis melalui aplikasi Weverse.

BIGHIT Music menyampaikan bahwa Jin sebagai anggota tertua BTS akan menjalani wajib militer setelah merilis lagu solo.

“Jin akan memulai pendaftaran setelah jadwal perilisan solonya diputuskan selesai pada bulan Oktober. Ia kemudian akan menjalani prosedur wajib militer sesuai dengan aturan pemerintahan Korea,” kata BIGHIT Music dalam pernyataan resminya pada Senin, 17 Oktober 2022.

Anggota BTS lainnya berencana untuk melaksanakan wajib militer berdasarkan rencana masing-masing.

BTS akan berkumpul sebagai grup dan berkarya lagi pada tahun 2025.

Setelah menggelar konser Yet To Come in Busan, BTS merasa bahwa ini waktunya mereka melakukan tugas negara.

