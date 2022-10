Lirik Lagu Bad Mode - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Bad Mode - Utada Hikaru

Itsu yasashikute ī kona kimi ga

Chōshi waru-sō ni shite iru nante

Ittai dōshiteda, kamisama

Sorya nai ze

Sotto mimamorou ka?

Soretomo chokkyū de kiite miyou ka?

Kizutsukete shimawanai ka?

Wakan'naikedo

Kimi no koto zettai mamoritai

Zekkōchō demo BAD mōdo demo

Kiminiaitai

I can't let you go (let you go)

I just want you more in my life

Zekkōchō demo BAD mōdo demo

Suki-do kawaranai

Here's a diazepam

We can each take half of

Or we can roll one up

However the night flows

Here's a diazepam

We can each take half of

However the night flows

Mēru mushi shite netofuri demo mite

Pajama no mama de

Ūbāītsu de nanka tanonde

O furo issho ni hairou ka

Nando jimonjitō shita?

Dare demo kon'nani kowai ndarou ka?

Nidoto an'na omoi wa shinai to inoru shika nai ka

Ima yori mo yoi jōkyō o

Sōzō dekinai hi mo watashi ga iru yo

I can't let you go

I just want you more

When you feel low and alone

You'd better let me know

You know I'm bad at explaining

But lately I've done some maturing

Won't you lean on me when you need

Something to lean on

Endorōru no saigo no saigomade

Mita garu kimi no yokogao ga

Shōjiki iu to

Boku no ichiban tanoshimina toko

Tanoshimina toko