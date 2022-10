Lirik Lagu Anata - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Anata - Utada Hikaru

Anata no inai sekai ja

Donna negai mo kanawanai kara

Moesakaru gouka no tanima ga matte yo to

Mamoritai nowa anata

Anata igai nanimo iranai

Taigai no mondai wa toru ni taranai

Ooku wa nozomanai Kamisama onegai

Kawaribaeshinai ashita wo kudasai

Ichinichi no owari ni nadeorosu

Kono mune wo tayori ni shiteru hito ga iru

Kuyokuyo nante shiteru baai ja nai

Oh tada no suuji ga tokubetsu ni naru yo

Anata to ayumu sekai wa

Iki wo nomu hodo utsukushii'n da

Hitoyosenu kouya no mannnaka

Watashi no te wo nigirikaeshita anata

Anata igai nannimo iranai

Taigai no mondai wa toru ni taranai

Ooku wa nozomanai Kamisama onegai

Kawaribaeshinai ashita wo kudasai

Sensou no hajimaru wo shiraseru housou mo

Akutivisuto no ashioto mo todokanai

Kono heya ni itai mou sukoshi

Oh hada no nioi ga kawatte shimau yo

Anata no ikiru jidai ga

Mayoi to bon'nou ni michite itemo

Harewataru yozora no hikari ga furueru hodo

Mabushii nowa anata