BIGHIT MUSIC Umumkan Jadwal Wajib Militer Ketujuh Member BTS, Dimulai dari Jin

PIKIRAN RAKYAT - BIGHIT MUSIC akhirnya mengumumkan kepastian wajib militer ketujuh anggota BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, V, Jimin, dan Jungkook.

Pada 17 Oktober, HYBE merilis pernyataan terbuka kepada investor saham yang mengumumkan anggota BTS Jin akan meminta untuk membatalkan penundaan pendaftaran wajib militernya.

Jin BTS kemudian akan mengikuti proses pendaftaran Administrasi Tenaga Kerja Militer, kemudian disusul oleh anggota BTS lain yang akan mengikuti wajib militer sesuai dengan rencana masing-masing.

Dalam pernyataan resminya, BIG HIT mengumumkan rencana wajib militer BTS sudah diputuskan setelah melangsungkan konser Yet To Come in Busan.

“BIGHIT MUSIC dengan bangga mengumumkan hari ini, semua member BTS berencana memenuhi wajib militer. Setelah konser fenomenal mereka untuk mendukung upaya BUsan menjadi tuan rumah World Expo 2030, dan setelah para member menjalani promosi solo, ini adalah waktu yang tepat bagi member BTS untuk menjalani wajib militer,” kata BIGHIT MUSIC.

“Setelah BTS terbentuk 10 tahun lalu, mereka meraih kesuksesan secara internasional, memecahkan sejumlah rekor, dan melambungkan nama K-Pop hingga mencuri perhatian global. BIGHIT MUSIC fokus pada mencari momen yang tepat untuk menghormati kewajiban negara, dan mencari waktu yang tepat untuk anak-anak muda yang sehat ini menjalani wajib militer dengan seksama anak muda usianya, dan waktu itu adalah saat ini,” tuturnya.

Jin akan menjadi anggota BTS pertama yang dijadwalkan akan menjalani wajib militer, namun tanggal pastinya akan diputuskan setelah ia merilis lagu solo.

