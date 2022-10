Lirik Lagu You In Me - KARD dan Fakta di Baliknya

You In Me - KARD

Naye neon nae kkeo My everything

Naye neon nae kkeo My everything

Why don't you know

Geu eotteon geotto neoreul daeshinal sun eopseo

Eodumi samkyeobeorin bang hankyeon

Gotgose bakhin ne heunjeok ttoneun papyeon

Neol sakhyeodo nune bapyeo

Achimi nal balkyeodo hyeonshireun an bakkwieo

Sangshilgam ane gathyeo onjeonan nal mot balkyeo

Ne bujaewa gyeolpib mugiryeokjeunge ireun galpi

Godalpajin galjeung nae mogeul hwigamdeut

Sumjocha beogeoun nae bakdongeun mothaedo

Banjeum jugeoinneun nae satu

Neo wae nal mireonaeryeo hae

Malhaebwayo

Jinshimi anin geol al su inneunde

Jakku wae nal mireonae

Da neukkyeojineunde

Amureon maldo wae an haejunayo

Ireoke neol bulleo neol

Daedap eomneun neo I apologize

You are the only one I love love

Bonael su eopseo neol neol

Yeongweonal geoya naye neon

My love you are my everything

My love you are my everything

Why don't you know

Naye sarangeul

(Naye neon nae kkeo) ya yeongweoni

So painful propaneeul neowa naye

Bulshin wie ppurin deut taeweobeoryeo

Jugin uril doedolligien

Neomu meolli wabeorin

I Storyneun Nightmare

Jinachige akkin ge

Sumeul shwin iyuga dwaeya haesseonneunde

Ohiryeo ne sumeul maganne

Hollo nama eodumeul samkin bangane Damn

Wae nal mireonaeryeo hae

Malhaebwayo

Jinshimi anin geol al su inneunde

Jakku wae nal mireonae

Da neukkyeojineunde

Amureon maldo wae an haejunayo

Ireoke neol bulleo neol

Daedap eomneun neo I apologize

You are the only one I love love

Bonael su eopseo neol neol

I need you in my life

ireoke neol bulleo

Come back into my life

bonael su eopseo neol

Yeongweonal geoya naye neon