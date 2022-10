Lirik Lagu Gingham Check – JKT48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Gingham Check – JKT48

Walaupun aku sangat menyukai dirimu

Ku selalu menyembunyikannya

Kau yang berjalan mendorong sepeda

Tertawa lepas dengan polosnya

Sampai ke tempat kerja

Di jalan tepi pantai

Sang matahari menggoda

Gingham Check

Baju lengan pendek

Yang dirimu pakai

Tampak sangat keren

Rasa sayang dan kepedihan

Hati ini berpola kotak-kotak

Gingham Check

Pola dari cinta

Blue-White-Blue

Mana yang kupilih?

Apakah kuungkapkan saja?

Perasaan bimbang ini

Gingham Check

Laut di depan mata dengan warna birunya

Menceritakan segalanya

Satu kata sangat sederhana

Namun tidak dapat aku ucapkan

Karena aku penakut

Hubungan ini saja

Aku pun sudah bahagia

Gingham Check

Musim pun berganti

Mulai dari kapan cardigan dipakai

Meskipun bukan berarti bisa

Dijalani ini sampai kapan pun

Gingham Check

Batas waktu cinta

Yes! No! Yes!

Lewat pun tak apa

Karena kau teramat penting

Sampai tahun depan pun

Gingham Check

Lautan pun berkilauan

Memantulkan cahaya

Perasaanku yang bercampur ini

Sinar dan bayangan

Gingham Check

Baju lengan pendek

Yang dirimu pakai

Tampak sangat keren

Rasa sayang dan kepedihan

Hati ini berpola kotak-kotak

Gingham Check

Pola dari cinta

Blue-White-Blue

Mana yang kupilih?

Apakah kuungkapkan saja?

Perasaan bimbang ini

Gingham Check