Lirik Lagu River – AKB48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu River – AKB48

AKB~!

48!

Mae e susume! (Got it!)

Tachidomaru na! (Got it!)

Mezasu wa hi ga noboru basho

Kibou no michi wo aruke!

Yukute habamu river! River! River!

Yokotawaru river!

Unmei no river! River! River!

Tamesareru river!

Mayoi wa suterun da!

Konjou wo misero yo!

Tamerau na!

Ima sugu

Ippo fumidase yo! Believe yourself!

Mae e mae e!

Massugu susume!

Kawa wo watare!! Ho! Ho! Ho! Ho!

Itsu datte yume wa

Tooku ni mieru

Todokanai kurai kyori kanjiru

Ashimoto no ishi wo

Hitotsu hirotte

Gamushara ni natte

Nagete miro!

Kimi no me no mae ni

Kawa ga nagareru

Hiroku ookina kawa da

Kuraku fukakute mo

Nagare hayakute mo

Obienakute ii

Hanarete ite mo

Souda mukougishi wa aru

Motto jibun wo shinjiro yo

Yami no naka wo

Hitasura oyoge!

Furikaeru na! Ho! Ho! Ho! Ho!

Te nobaseba soko ni

Mirai wa aru yo

Todokanai mono to akiramenaide!

Houri nageta ishi wa

Yume wo kanaete

Ochiru oto nanka kikoenai

Kimi no kokoro ni mo

Kawa ga nagareru

Tsurai shiren no kawa da

Umaku ikanakute mo

Toki ni oborete mo

Kurikaeseba ii

Akirameru na yo

Soko ni kishi wa arun da

Itsuka tadori tsukeru darou

Get over it!

River!

Ah-ah-ah-ah-

Jibun ni iiwake surun ja nee!

Ah-ah-ah-ah-

Yatte mi nakerya wakannee!

Ah-ah-ah-ah-

Massugu susumu shika nee!

Zutto zutto zutto

Aruki tsuzukero

Kimeta michi wo!

Kimi no me no mae ni

Kawa ga nagareru

Hiroku ookina kawa da

Kuraku fukakute mo

Nagare hayakute mo

Obienakute ii

Hanarete ite mo

Souda mukougishi wa aru

Motto jibun wo shinjiro yo

Kimi no kokoro ni mo

Kawa ga nagareru

Ase to namida no kawa da!

Shippai shite shimatte mo

Nagasarete shimatte mo

Yarinaoseba ii

Yowane haku na yo

Yume ni shigamitsukun da

Negai kanau hi ga kuru made

Kawa wo watare!

You can do it!

Credit

Artis: AKB48

Album: Kamikyokutachi

Rilis: 2009

Genre: J-Pop

Penulis lagu: Yasushi Akimoto, Yoshimasa Inoue

Fakta di Balik Lagu River – AKB48

Lagu “River” dirilis pada 21 Oktober 2009 dan merupakan single ke-14 grup idola asal Jepang, AKB48. Anggota AKB48 yang mendapat posisi center untuk lagu ini adalah Minami Takahashi dan Atsuko Maeda.