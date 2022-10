Refal Hady Mengeluh Saat Live Bunda Corla Terhenti karena Buffering: di Sinilah Berakhir Hiburanku

PIKIRAN RAKYAT - Aktor berdarah Belanda Arab Refal Hady kepergok netizen sedang menonton live Instagram selebgram yang sedang viral Bunda Corla.

Sontak, netizen pun langsung dibuat heboh dan berbondong bondong mengadu dalam ke Bunda Corla dengan menyebut nama akun @refalhady dalam kolom komentar.

Namun kehebohan tersebut terhenti karena kegiatan live akun @corla_2 yang terlihat sedang berada di eskalator mendadak buffering kemudian berakhir.

Dengan nada mengeluh, pria bernama lengkap Reza Fahlevi Alhady membuat cuitan “Di sinilah berakhir hiburanku,” ditambah unggahan tangkapan layar kejadian tersebut di akun Twitter pribadinya @refalhady.

Tak ayal, unggahan itu pun mendapat respon positif dari netizen media sosial Twitter yang terlihat menertawakan kejadian tersebut karena bernasib sama.

"WELCOME TO THE CLUB!" kata pemilik akun @everydayspotify.

"Hiburan kita sama bwangg," ujar pemilik akun @istribiayFIX.

"Sabar yah mas sama kita senasib," ujar pemilik akun @FitryahAnnisa.