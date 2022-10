Lirik Lagu We Go Up – NCT Dream dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu We Go Up – NCT Dream

Sijak buteo da

Yesang bakke nollaun style

Jakeun seutebdeullo

Bbumeonae big vibe keep up

Too slow too fast

Sokdo control

Bopok neolbhyeo

Tempo ollyeo

Eoddiseodo gieokhae neoye bit

Gieokhae ddokgati wild and free

Bodeubakwotago chumchweotgo

Tareo ga deo ppareun ride Let’s go

Yeah I know

Meolge boideon

Nega seonmyeonghae

Gyeolguk rendezvous

Jom deo meolli nara boryeogo hae

Seotun nal bitnage haejun nalui

Giokdeullo nal areumdabge hae

Ibeon teuraekeul kkeutnaejae daeum stage we go up

We go up uh uh uh go up

We go up uh uh uh go up

We go up uh we go up

We go up

We go up

Biteu wieseo ball

Twinggyeobwatji mwoman hamyeon shot

Dalkomhan pungseonkkeom

Ijen da sshibeotne

Shigan gado

Shikji aneulgeol

Mom an saryeo

Daeum play we go

Amuri ppalli dallyeodo we don’t run out

Bamgwa naje chai sanggwaneopshi stay alive