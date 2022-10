Lirik Lagu Pete Davidson – Ariana Grande dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Pete Davidson – Ariana Grande

Mmm, yeah, yuh

I thought you into my life, woah

Look at my mind, yeah

No better place or a time

Look how they align

Universe must have my back

Fell from the sky into my lap

And I know you know that you're my soulmate and all that

I'm like ooh, ooh

My whole life got me ready for you, ooh

Got me happy, happy

I'ma be happy, happy, yeah

I'ma be happy, happy

Won't get no crying from me, yeah

Gonna be happy, happy

I'ma be happy, happy

I'ma be happy, happy, yeah

Gonna be happy, happy

I'ma be happy, happy

I'ma be happy, happy, yeah

Gonna be happy, happy

I'ma be happy, happy

I'ma be happy, happy

Credit

Artis: Ariana Grande

Pencipta: Ariana Grande, Tommy Brown, Charles Anderson, Victoria Monét

Produser: Tommy Brown, Charles Anderson

Album: Sweetener

Rilis: 2018

Genre: R&B/Soul, Pop

Fakta di baliknya

Lagu yang berjudul Pete Davidson ini dinyanyikan oleh Ariana Grande sebagai salah satu single untuk album studio keempatnya yang bernama Sweetener.

Perekaman lagu ini dimulai pada Mei 2018 dan lagu ini kemudian dirilis pada tanggal 17 Agustus 2018 bersamaan dengan albumnya.