Lirik lagu Cupid - Oh My Girl dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Cupid - Oh My Girl

Jeogi onda naui maeumeul da moaseo ssonda

Ije mallanghan dalkomhan kkumeul kkugetji

Naneun oneulmaneul gidaryeosseo neol wihae

I see you jogeum deo gakkai

I hear you mulleoseoji mayo

Geudaeneun naeilbuteo nal

Jakkuman tteo ollil geoya

Nollajima cupid shot him (wuh~)

Sarange ppajin eolgureul naege boyeojwoyo geudae

(boyeojwoyo)

Harutbam sai modeun ge dalla boijyo geudae

(boijyo)

Hey cupid has shot my heart

Turn around now shot my heart

Hey cupid has shot my heart

Ah hah ah hah

Hey cupid has shot my heart

Turn around now shot my heart

Hey cupid has shot my heart

Ah hah ah hah

Geudaen machi kkumeseo bon geu saram gatatji

Ige malloman deutgon han sarangin geolkka

Naui mameul da ppaetgyeo beoryeosseo oh my baby



I see you geudaedo nacheoreom

I hear you isanghaejyeonnayo

Nan geudaega georeool ttaeman

Sesangi slow motion cheoreom

Neukkyeojyeo oh cupid shot me (wuh~)

Sarange ppajin eolgureul naege boyeojwoyo geudae

(boyeojwoyo geudae)

Harutbam sai modeun ge dalla boijyo geudae

(boijyo)

Hey cupid has shot my heart

Turn around now shot my heart

Hey cupid has shot my heart

Ah hah ah hah

Hey cupid has shot my heart

Turn around now shot my heart

Hey cupid has shot my heart

Ah hah ah hah



Neomu meotjin nega joeramyeon joe

Jinagamyeon sugeun dae jyae jom bwa jyae

Meori eokkae bal mianhande

Museun jiseul haedo neol gajyeoya dwae

Oh my god wanne

Jeogi heum geunikka ireumi

Ige mworago jinjeongi andwae tteollini

Kyupideuga piryohae can’t you feelin’ it

Naegero onda nae saenggagi nanda

Naega bogo sipda jeomjeom

Neon ije naega dareuge boinda

Sarangi on geot gatda

So be it be in love

Sarange ppajin eolgureul naege boyeojwoyo geudae

(boyeojwoyo geudae)

Harutbam sai modeun ge dalla boijyo geudae

(dallaboijyo)