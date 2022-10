Lirik Lagu I Need Somebody - Day6 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu I Need Somebody - Day6

[Romanized:]

Hello geogi nugu eopna

Where is

Naege daedab hana haejul nugunga

Is anyone there?

Sarajyeo jeomjeom sori eopshi

Naegeseo amu iyu eopshi

Hokshina jeonbuda chakgagin geonji

Kkumsogeseo seoroga seororeul boneun geonji

Why am I alone?

Nareul dulleossan saramdeul soge

Why am I alone?

Hollo namgyeojin jigeum nugunga piryohae

Jigeum nugunga piryohae

Hello amudo eopnayo

Nareul badajul sarameun yeogi

Is anyone here?

Dagawa naege sori eopshi

Jabajwo amu iyu eopshi

Why am I alone?

Nareul dulleossan saramdeul soge

Why am I alone?

Hollo namgyeojin jigeum nugunga piryohae

Jigeum nugunga piryohae

Ye chimmugeul jikineun saie

Modureul tteona bonaen deut hae

Nae meorissoge ullineun siren

Hwakshilhi igeon anin deut hae