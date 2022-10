Lesti Kejora Diminta Belajar dari Pengalaman Andien, Pernah Luluh Maafkan Pacar tapi Tetap Dianiaya

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi Andien Aisyah Haryadi atau lebih dikenal dengan nama panggung Andien berbagai kisah pilu terjebak dalam hubungan asmara penuh kekerasan.

Melalui utas Twitter, Andien membagikan pengalamannya menjalin asmara dengan sosok pria kasar dan temperamental.

“Gue pernah ngalamin abusive relationship (nggak bisa dibilang KDRT karena belum menikah) with my boyfriend back then. Pas dipukulin pertama kali, gue langsung putusin,” kata Andien melalui unggahan utas twitter @andienaisyah.

Mendapati dirinya dianiaya, Andien mengaku langsung memutuskan sosok pria kasar tersebut, akan tetapi sang kekasih malah tak terima dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

“Besoknya dia kayak nangis-nangis mohon-mohon dan bilang nggak bisa hidup tanpa gue. Lalu karena gue kasihan, gue luluh,” kata Andien.

Akan tetapi, peristiwa yang sama terus berulang. Dipukuli dan kembali bersama berulangkali hingga Andien mengaku mendapat berbagai kekerasan.

“Begitu aja terus selama 9 bulan isinya ditonjok, dibeset, dicekik, dipukul pake hardcase gitar. Putus nyambung. Minta maaf dan luluh,” ungkapnya menceritakan persitiwa pilu yang pernah dialaminya.

Tak pelak, penyanyi tembang berjudul Gemintang itu sering berbohong mengenai berbagai luka tubuh yang dialami selama menjalin kisah asmara dengan sang kekasih.