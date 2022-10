Lirik Lagu Try Again – Jaehyun NCT feat d.ear dan Fakta di Baliknya

Try Again – Jaehyun NCT feat d.ear

Uriga nanun

Gin shiganmankeum neureonan gidaeneun

Eojjeomyeon dangyeonhaljido molla

Sumaneun wechimdo

Seoroye mamen dachi motan chae

Geureoke heulleogagido haetjiman

So whenever you ask me again

How I feel

Please remember

My answer is you

Meon gireul dashi doraganda haedo

Nan yeojeonhi gateun mamil tenikka

We'll be alright

I want to try again

Jajeun datume

Myeot beonigo dashi muneojeodo

Jungyohan geon urirago malhaetteut

Muuimihaji ana

Han georeum deo naaganeun georago

Jinannari malhaejugo inneun geol

So whenever you ask me again

How I feel

Please remember

My answer is you

Meon gireul dashi doraganda haedo

Nan yeojeonhi gateun mamil tenikka

We'll be alright

I want to try again

Gateun banbogieodo

You should know that

I'm always on your side

Please remember

My answer is you

Meon gireul dashi doraganda haedo

Nan yeojeonhi gateun mamil tenikka

We'll be alright

I want to try again