Lirik Hanya Singgah - Prinsa Mandagie dan Fakta di Baliknya

Lirik Hanya Singgah - Prinsa Mandagie

Kukira kau rumah

Ternyata kamu hanya singgah

Kukira kamu perhentian

Ternyata kau menghilang

Kukira akulah yang satu-satunya

Oh ternyata kamu dengan lain orang

Ku kira kau mau berjuang

Ternyataku hanyalah cadangan

Harusnya ku tahu semua akalmu

Bukan hanya aku yang kau bilang sayang

Kau terlatih duakan cinta

Lebih baik aku mundur saja

Ku kira bawa bahagia

Ternyata buat kecewa

Aku mundur saja karna aku hanyalah cadangan

Credit

Reales: 2022

Composed: Raguel Lewy

Lyrics: Raguel Lewy

Produced: S/EEK

Piano and synths: Kitut Sinijingo

Strings programming: Jessi Mates &Kitut Sinijingo

Directed: Barsena Besthandi

Mixed: Rayendra Sunito

Mastered: Dimas Pradipta at Sum It! Studio

Genre: Pop

Fakta di Balik Lagu Hanya Singgah - Prinsa Mandagie