Lirik Lagu Gentleman - PSY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Gentleman - PSY

Ah!

allanggamolla wae hwakkeunhaeya haneungeonji

allanggamolla wae malkkeumhaeya haneungeonji

allanggamolla arikkarihamyeon kkarihae

allanggamolla We Like We We We Like Party hae

itjanha mariya

isarameuro malsseumdeurijamyeon mariya

yonggi paegi ttolkki meotjaengi mariya

neoga deutgopeunmal hagopeunge nande mariya

Damn! Girl! You so freakin sexy!

Ah Ah Ah Ah I'm a...

Ah Ah Ah Ah I'm a....

Ah Ah Ah Ah I'm a mother father gentleman

I'm a...

Ah I'm a

I'm a mother father gentleman

I'm a...

Ah I'm a

I'm a mother father gentleman