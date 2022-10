Viral Video V BTS Hampiri Penggemar saat Konser, Netizen: Jungkir Balik Kayanya Gua

PIKIRAN RAKYAT - Grup boyband asal Korea Selatan BTS, baru saja menggelar konser yang bertajuk Yet To Come in Busan pada Sabtu, 15 Oktober 2022 waktu Korea Selatan.

Konser BTS yang bertajuk Yet To Come in Busan ini adalah langkah untuk mendukung Korea Selatan menjadi tuan rumah World Expo 2030.

Di tengah konser, aksi salah satu personel V BTS justru menjadi sorotan para penonton dan warganet.

Hal ini lantaran beredar video V BTS atau Taehyung menghampiri penggemarnya di tengah konser

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok bolehdong95, terlihat V BTS sedang meminta sesuatu kepada penggemarnya yang berada di depan panggung.

Diduga dalam video tersebut terlihat V BTS sedang berbicara kepada salah satu penggemarnya.

V BTS meminta sesuatu kepada penggemarnya di atas panggung.

Tak lama kemudian V BTS menghampiri penggemarnya dan mengambil sesuatu dari penggemarnya.