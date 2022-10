Lirik Lagu Maramaramara - Project Pop dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Maramaramara

Ape lo (Ape lo)

Ape lo (Ape lo) Eh ape

(Ape lo) ape lo (ape)

Lo klo mencak-mencak mencak kayak kocak

Lo klo mencak-mencak mencak kayak cicak

Maca githu aja kamu kok bolo kokok

Kamu yang gitu aku jadi bolo kokok

Napa mesti nyolot melotot nge nge nge

Eh biasa aja dong ga usah pake otot

Napa mesti nyolot melotot wee wee wee

Biasa aja tahu ga usah pake otot

Maramaramaramara itu ga perlu udahan marahnya

Cepetan dong cepetan dong

Maramaramaramara itu ga perlu udahan marahnya

Cepetan dong cepetan dong

Huh (Wle-ee)

Huh (Wle-ee)

Huh (Wle-ee) Huh (Wle-ee) Huh (Wle-ee-wle-ee)

Wle-ee

Salahmu (Salahmu)

Enak aja salahmu (Enak aja salahmu)

Enak aja salahmu (Wle-ee)

Lo klo mencak-mencak mencak kayak kocak

Lo klo mencak-mencak mencak kayak cicak

Maca githu aja kamu kok bolo kokok

Kamu yang gitu aku jadi bolo kokok

Napa mesti nyolot melotot nye nye nye nye nye nye

Biasa aja dong gemuke ga usah pake otot

Napa mesti nyolot melotot we we we we we we

Nyante aja lagi ga usah pake otot