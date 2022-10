Lirik Lagu I Luv It - PSY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu I Luv It

nae nai sasib Baby

ul eomma gwihan jasik Baby

jikeobeun daenseu gasu Baby

15nyeonjjae ttanttara

Ah yeah

gisulbodaneun yesuli I LUV IT

sillyeokbodaneun maeryeoki I LUV IT

pumgyeokbodaneun pagyeoki I LUV IT

sachibodaneun gachiga joha I LUV IT

jasineul LUV IT yeoreobundo LUV IT

apdwi yangyeop saramdeul I LUV IT so much

nam geokjeonge jameun jasyeotnya

ni sibang babeun jasyeotnya

saengseoneul meokeul ttaen gasi ballameokeo

subakeul meokeul ttaeneun ssi ballameokeo

nal johahaneun bundeul nae sarang meokeo

yokhago moyokhago geuraetda kadeora

kaneun bundeul moyeo igeona meokeo

I LUV IT I LUV IT I LUV IT (Oh yes)

I LUV IT I LUV IT I LUV IT (Yoohoo)

I LUV IT I LUV IT I LUV IT (I LUV IT)

mansaga da okeiya eojeolssigu ongheya

We like to party baby

gakkeumeun chueok pali Baby

geu chueokeun sueokjjari Baby

geu don jwodo an pala

Ah yeah

gaemibodan bejjangi I LUV IT

banchikbodan byeonchiki I LUV IT

hwapulibodan dwipuli I LUV IT

seonbibodan jombiga joha I LUV IT

naui Fan LUV IT anti I LUV IT

apdwi yangyeop saramdeul I LUV IT so much

nam geokjeonge jameun jasyeotnya

ni sibang babeun jasyeotnya

saengseoneul meokeul ttaen gasi ballameokeo

subakeul meokeul ttaeneun ssi ballameokeo

nal johahaneun bundeul nae sarang meokeo

yokhago moyokhago geuraetda kadeora

kaneun bundeul moyeo igeona meokeo

I LUV IT I LUV IT I LUV IT (Oh yes)

I LUV IT I LUV IT I LUV IT (Yoohoo)

I LUV IT I LUV IT I LUV IT (I LUV IT)

mansaga da okeiya eojeolssigu ongheya