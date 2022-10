Lirik Lagu The Game - Pentagon dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu The Game - Pentagon

Lascia ch'io, sorte, sospiri la libertà

Ja, jugobatgo seokgo sum makil deuthan tension (Tension)

Da sokgo sogineun al su eomneun gesture

Jeonbureul georeosseo da (Yeah)

Neukkimi wasseo na (Yeah)

Let's keep it up or give it up

Urin Galileo Figaro, yah

Run, run, run like a devil

Run, run, run like a devil

Run, run, run like a devil

Haha jaeminneun game (Woo)

Na-na, na-na-na-na, na, na (Woo)

Let's play funny game

Na-na, na-na-na-na, na, na (Woo)

Deo salligo (Oh)

Mak dalligo (Oh)

Da nalligo, yeah, yeah

Let's play funny game

Na-na, na-na-na-na, na, na (Woo)

Shh

Joyonghi ppareuge dallyeo (Rocinante)

Ige meoni da dama, dollar (ti naji anke)

Oneul nareul jababeoryeotda

I geimeul da dwijibeo nwa

(Deo dallyeo dallyeo dallyeo Rocinante)

Jeonbureul georeosseo da (Yeah)

Neukkimi wasseo na (Yeah)

Let's keep it up or give it up

Urin Galileo Figaro, yah

Run, run, run like a devil

Run, run, run like a devil

Run, run, run like a devil

Haha jaeminneun game (Woo)

Na-na, na-na-na-na, na, na (Woo)

Let's play funny game

Na-na, na-na-na-na, na, na (Woo)

Deo salligo (Oh)

Mak dalligo (Oh)

Da nalligo, yeah, yeah

Let's play funny game

Na-na, na-na-na-na, na, na (Woo)

Let's play funny game

Run, run like a devil

Run, run, run like a devil