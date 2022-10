Lirik Lagu Call My Name - Pentagon dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Call My Name

Rose and bees, dangyeonhan beopchik

Born and raised, teukbyeolhae, something

Kkuminji hyeonsirinji

Moreugo itjana

You no more safety, know I like it

Moreuneun cheok deo gipi, oh

Sweet like a mango juice

Dalkomhan geon wiheomhae, yeah-eh

Ne mameun deep sea, mwotboda jiteun navy

Imagine hyanggineun cotton candy

Geu maeryeok packagee nan tto nareul ppaetgiji (I know)

Neoegen jakku jinachige dwae, no diggity

Ooh, she got her wish maybe

Ooh, she got me, oh

You, ajik nega aneun ge da anin geol

Ganyeorin momjit soge desperado

Wiheomhaejyeo ga non-stop (Ooh)

Achimi ol ttaekkaji ganjireopge

Hey, just call my name

Ooh, call my name (Ha)

You can call my name (Yeah)

And I like it, bae

Hey, just call my name

Ooh, call my name (Ha)

Only you can call my name (Yeah)

And I like it, bae

Hey, just call my name

Hey-ah-hey-ah-hey-ah-hey-ah

Nal bareumhaneun ne ipsuldo (Just go)

Hey-ah-hey-ah-hey-ah-hey-ah

Yeah, I like it, bae

Hey, just call my name

Nuga jom mallyeobwa

Ajik meoriga ping dora

Neul geuraetdeut meollihaedo

Jakku tteoolla knockdownsikyeo nal

Ttogakgeorineun gudu sori nae meori repeat

Uh, uh, hit it, ne ipsureun pingkeubit

Lipstick oneuri jinamyeon

Deo deo deo yeonhaejiji jeongjeoneul nan jeulgiji

Ooh, she got her wish maybe

Ooh, she got me, oh

You, ajik nega aneun ge da anin geol

Ganyeorin momjit soge desperado

Wiheomhaejyeo ga non-stop (Ooh)

Achimi ol ttaekkaji ganjireopge

Hey, just call my name

Ooh, call my name (Ha)

You can call my name (Yeah)

And I like it, bae

Hey, just call my name

Ooh, call my name (Ha)

Only you can call my name (Yeah)

And I like it, bae

Hey, just call my name