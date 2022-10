Lirik Lagu Oh Kasihan - Koes Plus dan Fakta di Baliknya

Oh Kasihan - Koes Plus

Apa gunanya kaya raya

Tak ada teman dan tak ada kawan

Apa gunanya kaya raya

Tak ada teman dan tak ada kawan

Sendirian tak ada lagi kasih sayang

Siang malam dalam lamunan

Merana kesepian

Tak ada teman tak ada kawan

Kasih sayang tak akan datang

Oh Kasihan

Oh kasihan

Oh kasihan

Oh Kasihan

Sendirian tak ada lagi kasih sayang

Siang malam dalam lamunan

Merana kesepian

Tak ada teman tak ada kawan

Kasih sayang tak akan datang

Oh kasihan

Oh kasihan

Oh kasihan

Oh kasihan

Apa gunanya kaya raya

Tak ada teman dan tak ada kawan

Apa gunanya kaya raya

Tak ada teman dan tak ada kawan

Sendirian tak ada lagi kasih sayang

Credit

Artis: Koes Plus

Album: Koes Plus Vol 5

Penulis lagu: Tonny Koeswoyo

Dirilis: 1997

Genre: Keroncong, pop

Fakta di Baliknya

Koes Plus adalah sebuah grup musik Indonesia yang mendulang kesuksesan pada tahun 1960-an dan 1970-an.