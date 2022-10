Lirik Lagu Bad - Pentagon dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bad

Nan mariya nega mupyojeongil ttaega

Ama jeil eoryeowo nege tto jalmothaesseulkka bwa

Neon na malgo dareun saramgwa deo eoullinda mareul deutjiman

Nado donguihae so I hurt you bad, baby

Bireomeogeul saenggak ttaemune modeun ge eongkyeosseo

Saranghagopeunde saramdeuri deo eonchyeoseo mariya

Iraerajeoraera hae

Neone cham joeul ttaeda

Geurae jeonbu da geurae (geurae jeonbu da geurae)

Deo naeun saram maneunde (neodaun saram eomneunde)

Nan neoppuniya no more

Moduga tteonagal ttae neo ttohan gajwo

Because I'm bad

Motdoen sarang norae

Heulleonawa, ayy

Naega nappatda

Haneureul bol ttaen

Ibyeoreul saenggakae

Bap meokdeusi mariya

Nunmuri nawa, ayy

Please hate me, I'm bad

Haengbogeul bara

Nan jeoldaero an dwae

Because I'm bad

Neon naman bogetdaneun geu mari ama jeil museowo

Nega tto sangcheobadeulkka bwa

Neon manyak naega dareun aewa eoullinda

Mareul deureumyeon eojjeogesseo, yeah, I hurt you bad, baby

Sarameun tto jinagago (Oh)

Yeongwonhan sarangeun eopdago (Oh-oh-oh)

Apeuge geochin mareul dasi baetgo

Dadeul geureoteut amu il eomneun deut jal jinaeneun ge

Geurae jeonbu da geurae (anya jeonbu an geurae)

Deo naeun saram maneunde (deo naeun saram eomneunde)

Nan neoppuniya, no more

Moduga tteonagal ttae neo ttohan gajwo

Because I'm bad

Motdoen sarang norae

Heulleonawa, ayy

Naega nappatda

Haneureul bol ttaen

Ibyeoreul saenggakae

Bap meokdeusi mariya

Nunmuri nawa, ayy

Please hate me, I'm bad

Haengbogeul bara

Nan jeoldaero an dwae

Because I'm bad