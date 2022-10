Lirik Lagu Baby Shark - Pinkfong dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Baby Shark

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark doo doo, doo doo doo doo

Baby Shark

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark doo doo, doo doo doo doo

Mummy Shark

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo

Daddy Shark

Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandma Shark

Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo

Grandpa Shark

Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo

Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo

Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo

Let's go hunt

Run away doo doo, doo doo doo doo

Run away doo doo, doo doo doo doo

Run away doo doo, doo doo doo doo

Run away

Safe at last doo doo, doo doo doo doo

Safe at last doo doo, doo doo doo doo

Safe at last doo doo, doo doo doo doo

Safe at last