Lirik Lagu My Day - Day6 dan Fakta di Baliknya

My Day - Day6

Banganen na honja bakke eopneunde

Nae nuneman boineun niga

Mareul georeoogo isseo

Amuri ttan saenggakharyeo haebwado

Meorissogeun hayaejigo

Neomani geuryeojigo isseo yeah

Nareul jabajwo

Neoro gadeuk chaewojyeo beorin

Nae haruneun areumdawo

Oh you are my day

Baby you're beautiful

Kkaeitneun sungandeul da

Kkumkkuneun sunganjocha

Oh you are my day

You are my day

Baran geon neo hana bakke eopseo

Geu hanaga naege wajumyeon

Nan sesangeul da gajildeuthae no

Neol tteoollineun geonmaneuro manjokhae

Harue sushib beondo deo

Honja utgo itneun naega utgyeo yeah

Nareul jabajwo

Neoro gadeuk chaewojyeo beorin

Nae haruneun areumdawo

Oh you are my day

Baby you're beautiful

Kkaeitneun sungandeul da

Kkumkkuneun sunganjocha

Oh you are my day

You are my day

You are my day

Aw yeah

I said now

You are my day

You are my day

You are my day

You are my

Neoro gadeuk chaewojyeo beorin

Areumdawo

Oh you are my day

Baby you're beautiful

Kkaeitneun sungandeul da

Kkumkkuneun sunganjocha

Oh you are my day

You are my day

