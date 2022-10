Lirik Lagu You Are My Everything - Gummy dan Fakta di Baliknya

You Are My Everything - Gummy

Cheoeumbuteo geudaeyeossjyo

Naege dagaol han saram

Dan han beonui seuchimedo

Nae nunbicci mareul hajyo

Baramcheoreom seuchyeoganeun

Inyeoni anigil baraeyo

Babocheoreom meonjeo malhaji moshaessjyo

Hal suga eopseossjyo

You Are My Everything

Byeolcheoreom ssodajineun unmyeonge

Geudaeraneun sarameul mannago

Meomchwobeorin nae gaseumsoge

Dan hanaui sarang

You Are My Everything

Angaessoge pieonaneun

Hayahge muldeureun geudae moseup

Hansungane naege simjangi

Meomchul deut dagawa beoryeossjyo

You Are My Everything

Byeolcheoreom ssodajineun unmyeonge

Geudaeraneun sarameul mannago

Meomchwobeorin nae gaseumsoge

Dan hanaui sarang

You Are My Everything

Sijakdo mot haessdeon naui sarangeul

Ijeneun malhal su issjyo

Nugudo gajil su eopsneun gijeoginde

You Are My Everything

Tteugeoun nae sarangeun geudaen geol

Gyejeori byeonhaedo nan igose

Meomchwobeorin nae gaseumsoge

Dan hanaui sarang

You Are My Everything

Artis: Gummy

Album: OST Descendants of The Sun

Penulis lagu:Conan, Lo Ko, Dong Woon Song, Gae Mi