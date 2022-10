Lirik Lagu Makna Nostalgia – Vira Talisa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Makna Nostalgia – Vira Talisa

Pagi ini ada

Tersisa hujan curah semalam

Hari ini ada

Tersisa mimpi masa yang silam

Kemelut masih terbayang

Di mata hatiku yang sendu

Kupu-kupu terbang

Kebarkan duka dua manusia

Lagu ini kupersembahkan ke haribaanmu

Mengapa harus berpisah

Di jalan persimpangan hidup?

Saat ini ada tersisa

Nostalgi yang teringat

Akan kucoba menghapuskannya

Saat yang sama ku merasa

Kenangan yang terindah

Tanpa t'rasa ku sedang menikmati

Il me reste maintenant une nostalgie

Celle que j'aime, celle que je chante souvent

J'suis bien ici

Mais peut-être qu'un jour j'l'oublierai

Peut-être qu'un jour j'l'oublierai

Dans un rêve tendre

Je me sens un souvenir

Un très beau souvenir

Une nostalgie qui me rend heureuse

Une nostalgie qui me fait du bien

Pagi ini ada

Tersisa hujan curah semalam

Hari ini ada

Tersisa mimpi masa yang silam

Kemelut masih terbayang

Di mata hatiku yang sendu