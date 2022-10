Lirik Lagu Mari Bercinta 2 – Vicky Shu dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mari Bercinta 2 – Vicky Shu

I know you want me, baby

And I want you too

Baby, baby, baby

Saat ku lihat dirimu

Saat ku tatap matamu

Kau pun hampiri diriku

Dan mulai mendekatiku

Dengan sejuta rayumu

Dengan sentuhan halusmu

Kau telah menyentuh hatiku

Yang membuatku melayang

Ku ingin bercinta dengan dirimu

Habiskan malamku

Menikmati hembus cintamu

Di sekujur ragaku

Ku ingin bercinta dengan dirimu

Habiskan malamku

Menikmati indah cintamu

Di dalam diriku

Mari bercinta, mari bercinta

Mari mari mari mari mari mari bercinta

Saat ku lihat dirimu

Saat ku tatap matamu

Kau pun hampiri diriku

Dan mulai mendekatiku

Dengan sejuta rayumu

Dengan sentuhan halusmu

Kau telah menyentuh hatiku

Yang membuatku melayang