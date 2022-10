Lirik Lagu Sampai Suatu Masa – Indra Lesmana dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sampai Suatu Masa – Indra Lesmana

Benarkah tak ada satu yang tak sengaja

Benarkah semua terjadi telah semestinya

Waktu yang selalu mencoba

Menguji langkah manusia

Walau terkadang jalannya

Berliku penuh rahasia

Oh-oh, bagaimana

Harus ku mengerti semua,yeah

Mungkin hanya waktu yang bisa

Mengungkap maknanya

Mengapa terasa berbeda seketika

Sungguh ku akui betapa ku tak berdaya

Begitu saat menyapa

Begitu aku terpana

Beribu kata tak rela

Hilang pergi entah ke mana

Oh-oh, bagaimana

Harus ku mengerti semua, yeah

Mungkin hanya waktu yang bisa

Mengungkap maknanya

Menemukan kita

Sampai suatu masa

Credits

Artis: Indra Lesmana

Penulis lagu: Indra Lesmana

Album: Little Things From the Heart

Rilis: 2020

Genre: Pop, Jazz