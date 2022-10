Lirik Love – Irzhal Efadh dan Fakta di Baliknya

Love – Irzhal Efadh

Senandung yang tercipta untukmu

Unik, cantik wajahmu itu

Tak bisa berpaling darimu

Terpanah indah senyummu

Tak ada yang mengalahkan

Indah parasmu

Tak ada yang mengalahkan

Indah senyummu

Oh kekasihku

Kau satu di hidupku

Oh kekasihku

Kau satu di hatiku

Baby girl I wanna kiss your lips

Baby girl I hold your hips

Baby girl don't leave me here alone

“I Love You” the only words can say from my mouth

“I Love You” the only words can say from my mouth

“I Love You” the only words can say from my mouth

I love you

I love you

Credits

Artis: Irzhal Efadh

Album: Time to Time

Rilis: 2020

Genre: Pop

Penulis lagu: Irzhal Efadh

Fakta di Balik Lagu Love

Love merupakan salah satu lagu Irzhal Efadh yang termasuk dalam album Time to Time. Album tersebut merupakan kisah Irzhal mengenai masa lalunya yang menekankan bahwa kesepian bukan halangan untuk melakukan apa pun dan masih banyak orang yang peduli akan keberadaan kita.