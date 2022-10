Link Streaming Konser BTS Yet to Come in Busan, Legal dan Gratis!

PIKIRAN RAKYAT - Link Streaming konser BTS Yet to Come in Busan ada di dalam artikel ini.

Konser BTS Yet to Come in Busan akan berlangsung pada Sabtu, 15 Oktober 2020 dan dimulai pada pukul 18.00 zona waktu Korea Selatan.

Atau bagi Anda ARMY Indonesia, konser BTS Yet to Come in Busan akan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

Bagi ARMY yang tidak bisa menonton secara online konser BTS Yet To Come in Busan, konser ini bisa ditonton di 5 aplikasi.

ARMY bisa menonton konser BTS Yet To Come in Busan melalui aplikasi Weverse, Naver, Zepeto, Now, dan Yanolja.

Untuk yang ingin menyaksikan melalui Weverse, berikut cara dan link nonton konser BTS Yet To Come in Busan di Weverse:

1. Pastikan aplikasi Weverse sudah terunduh di smartphone.

2. Log in akun Weverse menggunakan email dan password. Kalian harus mendaftar terlebih dahulu jika belum mempunyai akun.