Lirik Lagu Fighter – Kana Boon dan Fakta di Baliknya

Fighter – Kana Boon

Dareka no sakebi ga kudakechitteiru

Fumishimeru tabi itami no oto ga kikoeta

Himei ni mo nita koe kikinareta sono kakera

Hontou wa jibun da to hajime kara kizuiteita

Kagayaki wa setsuna

Senjou de saku hana no you ni

Utsukushiku are senshi yo

Ai nai taenai taihai

Hitori no faitaa

Towa nakutomo tatakai tsuzuke

Ai nai zai to itami nai sekai e saa ima

Towa nakutomo te wo nobase faitaa

Darenimo shirienu kunou no naka de oboreru

Kodoku no senjou wa uchuu no you na umi

Koko janai dokoka e

Yobigoe matedo matedo

Kami wa mou se wo muke, kurayami no naka e to

Kagayaki wa setsuna

Moetsukiru sono hi made

Utsukushiku are senshi yo

Ai nai taenai taihai

Hitori no faitaa

Towa nakutomo aragai tsuzuke

Shihai kara karamatta ito kara nuke yo saa ima

Towa nakutemo koko janai dokoka e

Togireta sadame yo koko kara ugokidase

Ai nai taenai taihai

Hitori no faitaa

Towa nakutomo tatakai tsuzuke

Ai sae ai ni kaete narase koko de saa ima

Towa nakutemo koko janai dokoka e

Kagayaki wa setsuna

Senjou ni saku hana no you de are faitaa