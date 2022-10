Lirik Lagu Kirarirari – Kana Boon dan Fakta di Baliknya

Kirarirari – Kana Boon

Korogaru hibi hisshi ni hashitta

Kurayami kara hatte koko e kita

Anata ni mada iitai koto ga

Anata ni mada iitai koto ga

Takusan atte kiri ga nai yo

Kizuato no kazu tataete mitari

Bokura wa chikadzuketa ka na

En ga tsugiki ni natte yukunda

Eda no wakare no saki de saita hana moyou

Utsushi kagami no you ni naretara ii yo na

Seishun no hashi yabureta peeji

Kako kara todoku messeeji ga ima mo bokura wo kizuku

Ima mo bokura wo kitsuku dakishimete kureru

Kara da to kokoro seihirei shiteiru

Toushindai wo tsuranuite ikunda

Egakareta mirai yosozu

Koukai ni hitaru no wa yosou ze

Mada tsudzuki ga nokotteru darou?

Kirari kirari kirari hikatteiru

Daiji ni shitai mono wo motte

Otona ni nareta yo

Itooshii to omoeru mono ga koko ni arunda

Me no mae ni me no mae ni irunda

Erabareta mirai janai sa

Senga kaki tsuranete kita kara mieta mono

Deaeta hito yo

Omoide no peeji wo mekurou

Eikou no kage ni kakurete mo

Pen ga namida mo ase mo egaku

Mogaku samasae mo utsukushiku hikatteiru

Kirarirari

Kirari kirari kirari hikatte

Hirari hirari hirari matte

Yurari yurari yurari yurete hizashi shiteru

Kirari kirari kirari hikatte

Fuwari fuwari fuwari ukande

Burari burari burari susundeiku