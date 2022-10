Lirik Lagu Lelaki Buaya Darat - Ratu dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Lelaki Buaya Darat - Ratu

Lihatlah (lah)

Pada diriku (ku)

Aku cantik dan menarik

Dan kau mulai dekati aku

Ku beri sgalanya (nya)

Cinta harta dan jiwaku (ku)

Tapi kau malah menghilang

Bagai hantu tak tau malu u oh

Lelaki buaya darat

Busyet aku tertipu lagi u oh

Mulutnya manis sekali

Tapi hati bagai serigala u oh

Ku tertipu lagi oh u oh

Ku tertipu lagi oh u oh

Ku beri sgalanya

Cinta harta dan jiwaku o u oh

Tapi kau malah menghilang

Bagai hantu sakitnya aku

Mungkin aku bodoh

Mungkin aku naif

Atau mungkin kamu memang

Penjahat wanita oh u oh

Lelaki buaya darat

Busyet aku tertipu lagi u oh

Mulutnya manis sekali

Tapi hati bagai serigala u oh

Ku tertipu lagi oh u oh

Ku tertipu lagi oh u oh