Robbie Coltrane, Aktor Hagrid dalam Harry Potter Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Robbie Coltrane, pemeran Hagrid dalam film Harry Potter meninggal dunia pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Robbie Coltrane juga berperan sebagai mantan agen KGB yang menjadi bos mafia Rusia dalam dua film James Bond, Goldeneye dan The World Is Not Enough.

Agensi Robbie Coltrane, Belinda Wright memberikan konfirmasi bahwa Robbie Coltrane meninggal dunia dalam usia 72 tahun.

"Klien dan teman saya Robbie Coltrane OBE meninggal dunia pada Jumat 14 Oktober 2022," kata Belinda Wright dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman AFP.

Dalam kenangannya, Wright mengatakan bahwa Robbie Coltrane merupakan sosok klien yang setia, cerdas, dan itu akan mengingatkannya setelah sang aktor meninggal dunia.

"Dia secara forensik cerdas, sangat cerdas, dan setelah 40 tahun bangga disebut agennya, saya akan merindukannya," ucapnya.

Robbie Coltrane merupakan aktor kelahiran 30 Maret 1950 di Rutherglen, dekat Glasgow, dia berkarier di dunia entertainment sebagai aktor, komedian, dan penulis.

