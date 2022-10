Lirik Lagu Sacrifice - Han Seung Woo dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sacrifice – Han Seung Woo

[intro]

(yeah, mhm) uh

[verse 1]

Bwado bwado nal michige haneun type

Eodil bwado heumjab-eul gos eobs-i shine

Neol gamanduji anh-a dadeul geulae ama

Ttag jalla malhae jom woldeunghan ai

[verse 2]

Sometimes i can feel your eyes

Mwonga iss-euljido molla sangsanghae all night

Deo gip-eojyeo ga

Neol almyeon alsulog beos-eonajil moshae

[pre-chorus]

Sumgyeodwo ne geulimjado

Dalkomhan ne sogsag-imdo

Ojig naegeman bichwo jwo nal kkeul-eodang-gyeo jwo

It's better if you never go

[chorus]

I just gotta sacrifice

Nal naebeolyeo dwo i like it now

Oh, she is mine

Oneulbuteo drive me crazy more and more

[verse 3]

Oh, sacrifice nae modeun geol gajyeoga

Jibchaghae ne saeng-gagboda nan jom ppeonppeonhae michyeoga

But you're not ready yet

Nan tto gwaenchanhdago hae ileohge haluleul jeob-eodo

[verse 4]

Wanna be with you all the time

Honja dugineun silh-eo jom bul-anhae oh, baby

Deo jit-eojyeo ga

Nal-i jinalsulog beos-eonajil moshae

[pre-chorus]

Sumgyeodwo ne geulimjado

Dalkomhan ne sogsag-imdo

Ojig naegeman bichwo jwo nal kkeul-eodang-gyeo jwo

It's better if you never go