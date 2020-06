Gandeng Raissa Anggiani, Arash Buana Rilis Single 'If U Could See Me Cryin' In My Room'

PIKIRAN RAKYAT - Di masa swakarantina akibat pandemi Covid-19, musisi muda Arash Buana tak berhenti berkarya.

Setelah merilis I'll Be Friends with You, Quarantine Love, dan See You Tomorrow, kali ini Arash menyapa pendengar dengan "If U Could See Me Cryin' In My Room.

Di lagu yang dirilis bersama label Alfa Records itu, Arash berkolaborasi dengan penyanyi pendatang baru Raissa Anggiani. Dalam waktu dekat, Raissa akan merilis single solo perdananya.

Baca Juga: Jelang Laga Tottenham Hotspur vs Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer Mengaku Tak Sabar

Sosok Raissa Anggiani mulai mencuri perhatian lewat konten musik di akun Instagram dan Youtube.

Di usia yang masih muda, Raissa memiliki karakter vokal yang unik. Ini menjadi peluang untuk membentuk karier di industri musik Indonesia.

Arash menceritakan, dia menulis lagu If U Could See Me Cryin' In My Room bersama Raissa.

Baca Juga: Terempas Gelombang Tinggi di Pesisir Cilacap, Kapal Berbobot 37 Gross Ton pun Terdampar

Lagu ini bercerita tentang toxic relationship yang menghancurkan suatu hubungan.

"Lagu ini ditulis berdasarkan pengalaman aku dan Raissa. Ceritanya, kami masih saling sayang sama pasangan, tapi kami tahu hubungan yang dijalani sudah tidak berarti apa-apa. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk berpisah," tutur Arash via pos-el, Kamis, 18 Juni 2020.