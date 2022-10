Lirik Lagu Bidadari Tak Bersayap - Anji dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bidadari Tak Bersayap - Anji

Kamu yang aku butuhkan

Untuk jadi teman hidupku

Bidadari tak bersayap datang padaku

Dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu

Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu

Sungguh tenang kurasa saat bersamamu

Sederhana, namun indah, kau mencintaiku

Sederhana, namun indah, kau mencintaiku

Sampai habis umurku

Sampai habis usia

Maukah dirimu

Jadi teman hidupku?

Kaulah satu di hati

Kau yang teristimewa

Maukah dirimu

Hidup denganku?

Diam-diam, aku memandangi wajahnya

Tuhan, ku sayang sekali wanita ini

Tuhan, ku sayang sekali wanita ini

Sampai habis nyawaku

Sampai habis usia

Maukah dirimu

Jadi teman hidupku?

Kaulah satu di hati

Kau yang teristimewa

Maukah dirimu

Hidup denganku?

Katakan "yes, I do"

Jadi teman hidupku

Du-du-du-du-du

Du-du-du-du-du, du-du-du

Ho-oh

Sampai habis umurku

Sampai habis usia

Maukah dirimu

Jadi teman hidupku?

Kaulah satu di hati

Kau yang teristimewa

Maukah dirimu

Hidup denganku?

Katakan "yes, I do"

Jadi teman hidupku

Katakan "yes, I do"

Hiduplah denganku

Jadi teman hidupku

Credit

Artis: Anji

Album: Bidadari Tak Bersayap

Rilis: 2017

Genre: Pop

Penulis lagu: Fredy

Fakta di Balik Lagu Bidadari Tak Bersayap – Anji

“Bidadari Tak Bersayap” merupakan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi sekaligus pegiat media sosial asal Indonesia, Anji. Lagu ini dirilis pada 17 Mei 2017 dan merupakan sekuel dari single sebelumnya yang berjudul “Dia”.