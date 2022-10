Lirik Lagu Ganadara – Jay Park feat IU dan Fakta di Baliknya

Ganadara – Jay Park feat IU

Gilgeorireul geotda bomyeon

Sarang noraeman heulleonawa

Naneun wae jeoreon ge natseolkka

Nan hangungmalkkaji seotulleo

Beonyeokgido jeonhyeo doum an dwae

Ne mamen eotteolkka geokjeongman

Eotteon daneoreul sseulji I don’t know

Eotteon mareul halji I don’t know

Naneun wae ireonji I don’t know

You’re on my mind

Eotteon daneoreul sseulji I don’t know

Eotteon mareul halji I don’t know

Naneun wae ireonji I don’t know

You’re on my mind

Baby jeongmal saenggak an na

Body languagero jasin isseo

Boyeojulge girl just give me some your time

Neoreul bomyeon sone ttam na

Ginjang pulge han beon useojwo

Let me take u on a magic carpet ride

Soneul jaba ttarawa

Malgeun nalssi boreumdal

Gareuchyeojwo oneul bam

Ganadaramabasa

Soneul jaba ttarawa

Malgeun nalssi boreumdal

Gareuchyeojwo oneul bam

Ganadaramabasa

Neomu wanbyeokaji anado

Geokjeong ma ne mameul jogeum al geot gata

Nege jom deo dagaseo bolkka

Gominhae maeil bam