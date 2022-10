Lirik I Wanna Be Your Boyfriend - Ramones dan Fakta di Baliknya

Hey, little girl, I want to be your boyfriend

Sweet little girl, I want to be your boyfriend

Do you love me, babe?

What do you say?

Do you love me, babe?

What can I say?

Because I want to be your boyfriend

Hey, little girl, I want to be your boyfriend

Sweet little girl, I want to be your boyfriend

Uuu uuu uuu uuu-au

Because I want to be your boyfriend

Hey, little girl, I want to be your boyfriend

Sweet little girl, I want to be your boyfriend

Do you love me, babe?

What do you say?

Do you love me, babe?

What can I say?

Because I want to be your boyfriend

Hey, little girl, I want to be your boyfriend

Sweet little girl, I want to be your boyfriend

Hey, little girl, I want to be your boyfriend

Credit

Dirilis: 1976

Album: Ramones

Artis: Ramones

Songwrites: Douglas Colvin, Jeff Hyman, John Cummings, dan Thomas Erdelyi

Fakta di Baliknya

Ramones merupakan kelompok musik dengan genre Punk Rock asal Amerika Serikat yang dianggap sebagai kelompok punk rock pertama.

Walaupun Ramones tidak pernah mencapai kesuksesan seperti the Clash atau the Sex Pistols, mereka tetap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan musik.

Ramones merilis lagu I Wanna Be Your Boyfriend. Lagu ini ditulis oleh drummer Tommy Ramone, lagu ini masuk pada album pertama Ramones.

I Wanna Be Your Boyfriend adalah lagu keempat di album debut Ramones, Ramones. Lagu ini dirilis sebagai single pada bulan September 1976. Lagu ini ditulis sekitar tahun 1975. (Ratna Woro Susanti)*** **