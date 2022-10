Lirik Lagu Always In My Heart – Joy feat Seulong dan Fakta di Baliknya

Always In My Heart – Joy feat Seulong

[Joy] Neomu gomawosseo neoraneun saram manna

Naraneun sarameul hangsang utge mandeureosseo

Urin sarangeul haesseotgo urin sarangeul haesseotgo

Gomawo gomawo jeongmal

[Seulong] Yeogikkaji neomu gosaenghaesseo

Bujokhaetdeon nareul anajwoseo

Jeongmal nega haengbokhagil baral geo gata

Ijen sarangeul aratgo ijen sarangeul arasseo

Neoege gomawo

Geujeo baraman bojanha urin yeogikkajijanha

[Joy] Amu maldo eopsi nunmulman

Haneopsi heureugo itneun neol bomyeon

[Seulong] Ijen sarangeul arasseo ije ibyeoreul baewosseo

Love you Love you

Always in my heart Always in my heart

Sigani manhi jina seoro mudyeojil ttaejjeum uri

[Seulong] Han beonman saenggakhagiro haeyo

Jeongmal saranghaetdeon naneun

Nega isseo haengbokhaesseo

Geujeo baraman bojanha urin yeogikkajijanha

[Joy] Amu maldo eopsi nunmulman

Haneopsi heureugo itneun neol bomyeon

[Seulong] Ijen sarangeul arasseo ije ibyeoreul baewosseo

Love you Love you

Always in my heart Always in my heart

[Joy]

Uri himdeulgeol jal aljiman

Mundeuk duryeowojyeoseo

Majimak insareul nanumyeonseo

Du nuneul kkok gamgo useo