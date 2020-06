ZIUM Content Segera Adaptasi Serial Netflix Spanyol 'Money Heist' Jadi Versi Drama Korea

PIKIRAN RAKYAT - BH Entertainment dan ZIUM Content berencana meremake serial Netflix asal Spanyol, Money Heist menjadi serial drama korea.

Money Heist atau dikenal juga dengan 'The House of Paper' adalah sebuah serial yang menceritakan sekelompok pencuri di Royal Mint of Spain yang dimpimpin oleh seorang professor.

Money Heist tayang perdana di tahun 2017 lalu dan diproduseri oleh Alex Pina.

Rencana mengadaptasi serial asal Spanyol, BH Entertainment mengatakan saat ini tengah dalam tahap pengembangan dan diskusi bersama Netflix.

"Memang benar bahwa kami telah mengambil langkah-langkah menuju pembuatan ulang 'Money Heist' dengan perusahaan produksi ZIUM Content dan layanan streaming OTT [over-the-top] Netflix," kata salah satu sumber BH Entertainment kepada Sports Kyunghyang dikutip dari Soompi.

"Namun, kami hanya membagikan konten yang relevan sejauh ini dan belum ada keputusan yang pasti," sambungnya.

Rencanya, jika ide ini bakal segera digarap, agensi manajemen bakal menunjuk beberapa aktor dan aktris beken asal Negeri Ginseng tersebut.