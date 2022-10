Lirik Lagu Tragedy - Christina Perri dan Fakta di Baliknya

Tragedy - Christina Perri

If you could envision

The meaning of a tragedy, ooh

You might be surprised to hear it's you and me

When it comes down to it

You never made the most of it, ooh

So I cried, cried, cried

And now, I say goodbye



And I won't be made a fool of

Don't call this love



When did you decide

I didn't have enough to buy?

Forgive and forget you a thousand times

For the fire and the sleepless nights



And I won't be made a fool of

Don't call this love

I don't call this love

La la la la la la love

La la la la la la love

La la la la la la love

La la la love



Why did you feel the need

To prove that everybody else was right?

No I, won't fight



Oh, you're my tragedy, tragedy

Oh, you're my tragedy

Oh, this is, oh no no no

La la la la la la love

La la la la la la love

La la la la la la love

La la la



La la la la la la love

La la la la la la love

La la la love



Credits

Artis: Christina Perri

Album: Lovestrong

Dirilis: 2011

Genre: Pop

Songwriters: Barrett Noubar Yeretsian

Fakta di Balik Lagu Ini

Tragedy merupakan lagu yang membuat pendengarnya berlinang air mata. Melalui lagu ini, Perri bercerita mengenai rasa cinta yang menurun.

Saat menyanyikan lagu ini, pikirannya menjadi lebih kompleks. Ini adalah lagu yang luar biasa tentang membelah antara hati dan pikiran.

Lagu ini sudah dibuat sejak tahun 2002, namun baru dirilis saat promosi single ketiga Perri dari album debutnya Lovestrong yang rilis pada tanggal 26 April 2011.(Nabila Tsamara Pancakusuma)***