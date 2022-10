Lirik Lagu I LOVE YOU – TREASURE dan Fakta di Baliknya

I LOVE YOU – TREASURE

Tteoollin ne saenggage

Meoriga jom bokjabhae

Kkaejil geonman gata



Gadeukhan Fantasy

Gunggeumhan Mystery

Jebal hinteureul jweo



Sasohan geot hanakkaji neol ttarahae

Shilsuhan geon anya jayeonseureobge Yeah

Imi mome gipge baein neoran hyanggie

Jungdogi dwae beorin geoya



Neo eopshin nan amugeotto mot hae

Naega babo gata boigetji Yeah

Shimjangi neo eopshin ttwijil mothae

Meoributeo balkkeutkkaji modu



Da saranghae

Neol saranghae

Neol saranghae

Neol saranghae



Jamkkane bulsshiga peojyeo Flame

Jeoldaero beoseonaji ma nae Frame

Bupiga keojin nae gamjeongi baekpeosenteu

Neoro chaolla nae pume Come on in



Come on in come on in naegero neon

Naman barabwa tteugeoun taeyangcheoreom

Mamdaero nae mameul dwijibeo noko

Doraseoji ma! nae soneul jaba



Bakke mot naga neo ttaemae michyeo

Juche mot haneun Beast

Dalbit arae nege norael bulleo

Deullini Where you at? My boo



Neo eopshin nan amugeotto mot hae

Naega babo gata boigetji Yeah

Shimjangi neo eopshin ttwijil mothae

Meoributeo balkkeutkkaji modu



Da saranghae

Neol saranghae

Neol saranghae

Neol saranghae



Oh my god

Maeil Up and down

Geonjohan nal heumppeok jeokshin geon neoya



Maeil bam neoran saram ttaemae

Michyeo beorin geoya

Suwi jojeol shilpaeya

OH OH OH



Neo eopshin nan amugeotto mot hae

Naega babo gata boigetji Yeah

Shimjangi neo eopshin ttwijil mothae

Meoributeo balkkeutkkaji modu



We goin' hard deo tteugeobge

LA LA LA LA LA

We make it pop bultaeulge

LA LA LA LA LA

Put your hands up In the air Say

LA LA LA LA LA



Let's make love Hey

Let's make love Hey



Da saranghae

Neol saranghae

Neol saranghae

Neol saranghae

Credit

Artis: TREASURE

Album: The First Step: Treasure Effect

Dirilis: 2021

Genre: Korea Dance/Electronic, K-Pop, Hip Hop/Rap



Fakta Lagu I LOVE YOU – TREASURE

TREASURE menjadi grup KPOP termuda yang berhasil memikat masyarakat sejak awal debutnya. TREASURE resmi debut pada 7 Agustus 2020.

TREASURE merupakan grup idol naungan YG Entertainment dan menjadi grup muda tercepat yang berhasil masuk tangga lagu Billboard. TREASURE berhasil menempati posisi ke-12 di tengga lagu Billboard Sosial 50.

Kembali comeback dengan lagu bertajuk I LOVE YOU, TREASURE kembali buat heboh penggemar K-POP. Setelah lagu ini dirilis, banyak penggemar yang menaikan tagar TREASURE di platform Twitter.

Lagu I LOVE YOU milik TREASURE juga sempat viral di Tiktok. Banyak pengguna Tiktok yang membuat video menggunakan lagu I LOVE U.

Musik video lagu ini telah di tonton sebanyak 101.734.578 kali penayangan setelah dua tahun dirilis. TREASURE menggunakan CGI pada musik video lagu I LOVE U. Terlihat latar air yang meluap pada menit kesatu.(Anggita Adi Sumadi)***