Lirik Lagu Starmarker – Kana Boon dan Fakta di Baliknya

Starmraker – Kana Boon

Atarimae ga terasu mabushisa ni

Mabuta wo tojita kimi no koto

Dare no me ni mo furenai kage ni

Hitotsubu no hikari wo soko ni

Mayoi tomadoi yume no mabataki ni

Nagareboshi ga hoho wo tsutatte mo

Nuguisatte kureru kurai no

Hito nari no neiro wo kimi ni

Kaerarenai kako ni iro wo nutteiku

Kitto mirai nanairo katate ni paretto

Waratte misete yo

Tatta hitotsu dake negatterun da itsudatte

Saitei na yoru wo nukete

Te to te sen de tsunagu sorezore no hoshi ni

Tomoru raito wo raito

Dore kurai kurai fukai mayonaka ni

Mogureba kimi ni deaeru ka

Onaji bun dake no sabishigari

Tsuyogari no meiro no naka de

Migihidari machigai mata modotte susume

Kitto magarikado de saka nobotta saki de

Mitsukete miseru yo

Tatta hitotsu demo kamawanai sa itsudatte

Saitei na yoru wo nukete

Me to me mimi to koe tsunagu dansu furoa de

Odorou sa yo ga akeru made

Samenai yume no tochuu de kimi ga te ageta nara

Zutto sono te tsukande hanashi wa shinai ze

Waratte misete yo